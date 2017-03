Empfingen Austausch beim Essen kommt zu kurz

Empfingen. Das neue Koch- und Backprojekt, das am Montag zum ersten Mal von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Schulküche in Empfingen stattfindet, richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Andreas Gehrmann vom Haus Nazareth in Sigmaringen, der seit kurzer Zeit das Empfinger Jugendreferatsteam unterstützt, leitet das Projekt.

Jugendreferentin Katja Hirlinger erzählt unserer Zeitung schon vorab, was die Jugendlichen bei dem Projekt genau lernen sollen: "Wir wollen Kindern das Kochen und gesunde Ernährung näherbringen. Sie sollen lernen, dass es nicht nur Burger King und McDonald’s gibt. Es soll aber auch um Hygiene in der Küche gehen."

Doch auch ein anderer Aspekt, den das Thema Essen mit sich bringt, soll bei dem Projekt eine Rolle spielen. Denn nach Meinung des Jugendreferats komme der Gemeinschaftsaspekt beim Essen oft zu kurz. Hirlinger sagt: "Der Austausch beim Essen und das gemeinsame Sitzen am Esstisch fehlt heutzutage immer öfter." So gesehen möchte das Jugendreferat den Jugendlichen auch Werte am Esstisch vermitteln.