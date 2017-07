Empfingen Aus zwei Klassen wird eine Einheit

Empfingen. Der Schullandheimaufenthalt dient dem Zusammenwachsen dieser Klassen, die nach dem 7. Schuljahr gemeinsam in Sulz unterrichtet werden. Am Montag stand die Anfahrt mit Zug, Straßenbahn und Bus im Vordergrund. Dreimal Umsteigen wurde trotz Gepäckstress gut bewältigt. Dann galt es noch, das Gepäck den Weg hoch zur Burg zu schleppen, was bei der Hitze zur schweißtreibenden Angelegenheit wurde. Nach der Zimmerbelegung und einem ersten Rundgang auf dem Schloss traf man sich in der Stauferstube zum gemeinsamen Abendessen. Kennenlernspiele rundeten den ersten Tag ab.

Am Dienstag und Mittwoch standen die Bausteine Klettern und Abseilen sowie Floßbau auf dem Programm. Die Freizeitpädagogen von "Wildzeit" verstanden es, durch gemeinsame Spiele und Aufgaben aus den beiden Klassen schnell eine Einheit zu bilden. Vöhringer und Empfinger kamen sich näher, es entstanden Freundschaften, Zoff wurde zum Fremdwort.

Beim Abseilen von der 15 Meter hohen Schlossmauer und beim Raufklettern über eine Strickleiter konnte sich jeder seiner Stärken bewusst werden. Und viele der Jugendlichen schafften, was sie vorher für unmöglich hielten.