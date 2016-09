Empfingen Aus dem "kleinen Karle" wurde ein

Doch das war es noch lange nicht. Der Empfinger interessierte sich auch schon in jungen Jahren für seine Gemeinde. Kein Wunder also, dass er die Geschicke von Empfingen auch mitbestimmen wollte und Verantwortung übernahm. 35 Jahre war er im Gemeinderat, 24 Jahre lang Bürgermeisterstellvertreter in seiner Heimatgemeinde. Als Bürgermeister Reinhold Köhler überraschend starb und eine Vakanz entstand, sprang er ein und leitete die Geschicke von Empfingen für ein paar Monate.

Sein Engagement in der Gemeinde führte ihn auch zu seiner nächsten großen Leidenschaft. Als der Schwarzwälder Bote für Empfingen einen freien Mitarbeiter suchte, fragte Bürgermeister Köhler, ob das nicht etwas für Karl Gaus sei. Schreiben gefiel ihm schon immer und deswegen legte er 1966 los. Und wie. Viele Jahrzehnte war er der Hauptberichterstatter aus der Gemeinde, war bei allen wichtigen Terminen und Ereignissen für die Zeitung aktiv. Erst 2012 reduzierte er sein Engagement, aber er ist bis heute immer noch für den Schwabo aktiv und steht auch stets mit Rat und Tat zur Seite. Also feiert Karl Gaus in diesem Jahr auch sein 50-Jähriges beim Schwarzwälder Boten.

Doch wie ging das eigentlich: Gemeinderat und gleichzeitig Berichterstatter? "Ich habe immer versucht, diese beiden Aufgaben zu trennen", erzählt er. Und das hat auch geklappt. "Ich habe in all den Jahren nie eine Beschwerde bekommen." Das lag auch immer an seiner Exaktheit. Seine Texte sind von vorne bis hinten fehlerlos. Das, was er schreibt, ist vom ersten bis zum letzten Satz durchdacht. Und seine Disziplin half, das Programm neben Beruf, Familie und Gemeinderat auch noch abzuspulen. Manchmal setzte er sich sofort nach dem Termin hin, aber manchmal auch um 2 Uhr nachts. Und wenn um halb fünf Uhr morgens der Briefkasten klapperte, da konnte es schon mal vorkommen, dass er aufstand, um sich die Zeitung zu holen.

Zeit für was anderes kann doch da nicht mehr übrig bleiben! Oder? Von wegen. Da ist auch noch König Fußball, den er so liebt, und ein ganz besonderes Kapitel seines Lebens. Als Junge wollte sein Vater nicht, dass er zum Fußball geht. "Dann werde doch Schiedsrichter", schlug der damalige Schiedsrichterobmann, der Arbeitskollege von Gaus war, vor.

Die Leidenschaft war geweckt. Es ging Spielklasse für Spielklasse höher. Am Ende standen sogar als DFB-Schiedsrichter Spiele der zweiten Bundesliga zu Buche, als Linienrichter war er auch in der Bundesliga und im Europapokal im Einsatz.

Gänsehaut in der zweiten Bundesliga: 1860 gegen Waldhof war ein besonderes Spiel

Ein ganz besonderer Moment in dieser Karriere? "Als ich in der zweiten Liga eine Partie von 1860 München gegen Waldhof Mannheim im gut gefüllten Olympiastadion pfiff, da hatte ich schon Gänsehaut." 1978 war er als Linienrichter beim Europapokalendspiel zwischen Austria Wien und RSC Anderlecht im Pariser Prinzenparkstadion dabei. Und das kniffligste Spiel? "Das war das Lokalderby Kickers Offenbach gegen VfR Bürstadt. Die Stimmung habe ich ein bisschen überschätzt."

Aber auch das Spiel ging gut über die Bühne. 2001 beendete Gaus nach rund 1800 Spielleitungen seine Karriere. Aber auch als Schiedsrichteroffizieller brachte er sich ein: Er war stellvertretender Bezirksvorsitzender im Bezirk Nördlicher Schwarzwald, Schiedsrichterobmann, Staffelleiter und Schiedsrichterlehrwart. Natürlich gab es dafür zahlreiche Ehrungen: die Schiedsrichterehrennadel und Verbandsehrennadel des württembergischen Fußballverbands in Bronze, Silber und Gold, die WFV-Verdienstmedaille in Gold, die WLSB-Ehrennadel in Gold und die DFB-Verdienstnadel. Auch das Bundesverdienstkreuz am Bande bekam er für diese Auszeichnung sehr früh im Alter von 60 Jahren – vor allem wegen seiner bundesweiten Verdienste als Schiedsrichter. Weitere Auszeichnungen abseits des Sports: die Landesehrennadel und die goldene Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Und dann ist da noch ein weiteres Hobby: das Singen. Seit 1957 singt er im Männergesangverein Liederkranz – und feiert damit im kommenden Jahr seine 60-jährige Mitgliedschaft -, ist ebenso lange Passivmitglied im Musikverein und außerdem Mitglied im DRK und VdK.

All das hätte der heute 80-Jährige nicht leisten können, wenn er in der Familie nicht die volle Rückendeckung bekommen hätte. "Meine Pia hat mich immer unterstützt und mir den Rücken frei gehalten. Ich bin ihr sehr dankbar." 1965 heiratete er Pia Schreiner aus Wiesenstetten. Im vergangenen Jahr feierten beide goldene Hochzeit. Die beiden Töchter Monika und Ulrike gingen aus der Ehe hervor. Beide Töchter wohnen mit ihren Familien in Empfingen. "Meine vier Enkelsöhne machen mir besondere Freude", erzählt er mit Funkeln in den Augen.