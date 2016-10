Empfingen Auge in Auge mit der Bestie

Empfingen. Es sind keine "alten Geschichten", die Märchenerzählerin Xenia Busam erzählt. Für die Ludwigsburgerin hat die Welt in den Märchen viel mit heutiger Realität zu tun. Achim Hirt, Betreiber des Empfinger Restaurants Seeblick, hat angekündigt, dass die Märchenerzählerin im nächsten Jahr zu Gast sein wird. "Auge in Auge mit der Bestie" nennt sie ihr abendfüllendes Programm in Empfingen. Mit unserer Zeitung hat sie über ihre Leidenschaft für Märchen gesprochen.