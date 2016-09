Empfingen Auf den Spuren von Fürstabt Martin Gerbert unterwegs

Bei der Hinfahrt informierte Joachim Lipp, Vorsitzender des Kultur- und Museumsvereins Horb, über das Leben und Wirken des Fürstabt Marin Gerbert, einen großen Sohn von Horb, geboren 1720, gestorben 1793. In Horb ist das Gymnasium nach Fürstabt Martin Gerbert benannt und es gibt auch eine Straße.

Zunächst war St. Blasien das Ziel, galt es doch, dort den großen Dom mit seiner Kuppel zu besichtigen. Im Rahmen einer Domführung war viel zu erfahren. Die grandiose Kuppel der ehemaligen benediktinischen Klosterkirche zieht den Blick des Betrachters unwillkürlich auf sich.

Wie kommt ein so majestätisch wirkender Kirchenbau in die damalige Waldeinsamkeit des Albtals? Diese Frage ist nicht zu beantworten ohne die Person des Erbauers, Fürstabt Martin Gerbert. Stark vom Gedankengut der französischen Aufklärung beeinflusst, die den Glauben an Gott durch den Glauben an die Vernunft ersetzen wollte, suchte er nach der Brandkatastrophe des Jahres 1768 das von der Aufhebung bedrohte Benediktinerkloster zu retten. Der sogenannte "Schwarzwälder Dom" wurde in der Zeit von 1771 bis 1782, also in nur elf Jahren, erbaut – für die damalige Zeit eine sehr große Leistung, dies mit "nur" 250 Handwerkern und der damaligen Technik.