Empfingen Antonie Becks Lebensmittelpunkt waren ihre vier Enkel

Das Kaufhaus Raible hatte eine lange Tradition. Es entstand unter Josef Raible bereits im 19. Jahrhundert. Als Gemischtwarengeschäft Raible mit Eisenwaren und Kohlehandel und Toto-Lotto-Annahmestelle, führte es auch Porzellan, Kurzwaren, Schreibwaren, Zeitschriften sowie sämtlichen Bedarf für Haus, Hof, Garten und Waldarbeit. Zentral im Ort gelegen war es auch ein wichtiger Ort für die Kommunikation im Dorf.

Paul Beck, der am 2. Mai 1928 in Haigerloch/Trillfingen geboren wurde, war in jungen Jahren Kaufmann beim Lebensmittelgroßhändler Bolz in Haigerloch und kam dadurch regelmäßig ins Kaufhaus Raible. So lernten sich Antonie und Paul Beck kennen und heirateten 1952. Durch den plötzlichen Tod von Martin Raible noch vor der Hochzeit des jungen Paares übernahmen sie die Geschäftsführung im Raible und zogen auch dort bei der Witwe Berta Raible ein.

Zwei Kinder wurden geboren. Martin, geboren am 25. Juni 1959, und Annette am 2. Mai 1961. Martin ist Diplomtheologe und Betriebswirt. Er arbeitet als hauptberuflicher Diakon in der Kirchengemeinde Wollmatingen-Allensbach. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Annette ist Erzieherin und arbeitet im katholischen Kindergarten St. Georg in Empfingen. Auch sie ist verheiratet, heißt nun Schweikart, und hat zwei Kinder. Ihre insgesamt vier Enkel waren für Antonie Beck der Lebensmittelpunkt.

1985 erkrankte Paul Beck schwer und Antonie Beck führte zusammen mit ihrer Tochter Annette das Geschäft bis 1986 weiter. Es wurde dann verpachtet. Heute hat dort die Bäckerei Saur aus Horb eine Filiale. 1989 starb Paul Beck.

Sie gestaltete über Jahrzehnte hinweg einen Fronleichnamsaltar

Antonie Beck war sehr musikalisch. Als junge Frau sang sie im Kirchenchor, hatte sie doch eine wunderschöne Altstimme. Sie spielte Theater im alten Kronensaal. Als sehr gläubige Frau nahm sie am vielfältigen Leben in der Kirchengemeine St. Georg teil. So gestaltete sie über Jahrzehnte hinweg einen Fronleichnamsaltar. Antonie Beck lebte weiterhin im "Raiblehaus", bis es ihre altersbedingte Gebrechlichkeit nicht mehr zuließ. Sie zog ins Alterspflegeheim St. Hildegard nach Gottmadingen, wo ihr Sohn Martin im Aufsichtsrat sitzt, und starb dort unerwartet, aber ganz friedvoll im Kreis ihrer Kinder und Enkel.

"Sie war immer offen gegenüber allen Menschen, egal welche Nationalität oder welchen Sozialstatus sie hatten", so ihre Tochter Annette Schweikart. "Besonders zu Kindern und Jugendlichen hatte sie ein sehr herzliches Verhältnis. Sie hatte in ihrer Tasche immer Schokolade und Bonbons dabei, die sie an Kinder, aber auch an Erwachsene, die sie unterwegs traf weiterschenkte." So wie sie es in ihrem "Raiblegeschäft" immer gehandhabt hatte. Sie war ein kreativer Mensch, liebte Blumen über alles, arbeitete gern im Garten und hatte ein besonderes Händchen im Dekorieren. Ein gepflegtes Aussehen, dies bis zu ihrem Tod, war ihr sehr wichtig.