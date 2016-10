Empfingen Aktives Handeln wahrt den Frieden

Bürgermeister Gerard Vialat sagte in einer Rede: "Vor 25 Jahren – schon eine Generation – entstand unsere Partnerschaft mit dem Auftrag und dem Ehrgeiz, dass wie aus einem kleinen Fluss ein großer Strom wird, der die Versöhnung und Verständigung unserer beider Völker ermöglicht. Wir haben zahlreiche Austausche und Treffen zwischen unseren Bürgern organisiert und wir haben jedes Mal die Wünsche und Ziele bekräftigt, die wir in unserem Partnerschaftsvertrag festgelegt haben. Heute ist die angestrebte deutsch-französische Freundschaft längst Realität zwischen unserer Gemeinde La Roche Blanche aus der Auvergne und der Gemeinde Empfingen aus dem Schwabenland." Vialat sprach noch viele Begegnungen an, die die Partnerschaftsausschüsse organisiert hatten.

Viele Ereignisse

Bürgermeister Albert Schindler sagte in seiner Rede: "Wir sind in Europa vereint in der Vielfalt. Wir – das Volk – sind die Basis für ein friedliches Europa. Wir sind die Wurzeln für ein gutes Miteinander und das Einüben von Toleranz." Schindler erinnerte an die ersten Schritte, die zur Partnerschaft führten. So schrieb er am 24. Januar 1990 an Friedrich Hirt nach Stuttgart, dass Empfingen an einer Partnerschaft interessiert sei. Am 4. März 1990 besuchten die Ehepaare Courtens, Gravoin und Martigny inkognito Empfingen und landeten bei Albert Schinder zuhause. Am 21. März 1990 sprach sich der Gemeinderat für die Partnerschaft mit La Roche Blanche aus. Am 1. Juni beziehungsweise 31. August 1991 wurde die Partnerschaftsurkunde vom damaligen Bürgermeister Robert Audin und Bürgermeister Albert Schindler unterzeichnet. Vor zehn Jahren wurde das Versprechen in einem Zusatz erneuert.

In den 25 Jahren gab es viele Treffen zu sportlichen, gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Ereignissen. "Wir haben uns gegenseitig viele Einblicke in unser Alltagsleben gegeben. Insgesamt erfuhren wir eine unheimliche persönliche Bereicherung unseres Lebens", sagte Schindler. Er zitierte ein Sprichwort: "In dir muss brennen, was du in einem anderen entzünden willst." "Brennen wir weiterhin für unsere Partnerschaft, für die Völkerverständigung und tragen dieses Feuer in die nächste Generation."

Jean-Paul Bacquet, Abgeordneter der Nationalversammlung, war auch zu dem Festakt gekommen. In seinem Grußwort gab er seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Partnerschaft zwischen La Roche Blanche und Empfingen schon seit 25 Jahren so aktiv ist. Der Friede in Europa werde nur gewahrt durch aktives Handeln wie bei der Partnerschaft.

Bürgermeister Vialat, Bürgermeister Schindler und Mitglieder der Partnerschaftausschüsse trugen sich in das Goldene Buch ein. Dort heißt es unter anderem "Wir wünschen uns eine Fortsetzung der Partnerschaft im Geiste eines geeinten Europas und einer friedlichen Welt."

Austausch von Geschenken

Als Gastgeschenke überreichte Albert Schindler einen Nachdruck eines Stockhus-Bildes, welches auch im Empfinger Rathaus hängt. Gerard Vialat überreichte ein Buch mit Erinnerungen der Schüleraustausche der letzten fünf Jahre, ein Buch über La Roche Blanche und das Departement Puy-de-Dome, sowie eine Bronze-Skulptur mit dem Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht von Gergovie (Denkmal "Helm von Vercingetorix"). Vialat selbst hat die Bronze in die Form gegossen.

Vor der Festhalle schloss sich ein Platzkonzert der französischen Musikkapelle an, Luftballons stiegen auf. Danach gab es ein lokales Buffet. Eine Aufführung gab es von Jugendlichen, die im Juli in Empfingen waren.

Eine Bilderausstellung über die Geschichte Europas, die Orte La Roche Blanche und Empfingen und deren Bürger weckten Interesse. Die Trachtenkapelle spielte zur Unterhaltung auf und die Trachtengruppe erfreute mit Tänzen.

Am Postgebäude wurde eine Bildkomposition Empfingen und La Roche Blanche am "Empfinger Platz" enthüllt. Der Künstler Keymi ist ein Graffiti-Künstler.

Am Samstag, 1. Oktober, gab es noch weitere festliche Events, so am Abend ein Besuch des mittelalterlichen Schlosses "La Batisse" in Chanonat, dabei ein mittelalterliches Spektakel und ein festliches Abendessen im Schlosssaal. Der Sonntag war dem Besuch von Michelin in Clermont-Ferrand vorbehalten und am Nachmittag die Besichtigung von Vichy.