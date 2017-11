Empfingen Adventskränze und Bastelarbeiten

Für das leibliche Wohl wird am Samstagmittag im Pfarrsaal mit Kaffee und Kuchen durch den Orgelbauförderverein St. Stephanus (OBFV) gesorgt sein. Am Sonntagmorgen werden auch noch weitere Adventskränze und feine Bastelarbeiten nach der Messfeier zum Kauf angeboten.

Am Samstagabend um 18.30 Uhr schließt sich in der Pfarrkirche St. Stephanus ein Konzertabend mit dem Chor Vocalmania aus Isenburg an. Mit seinem Programm wird dieser auf die Adventszeit einstimmen. Im Anschluss bewirtet der OBFV mit Getränken, Butterbrezeln und belegten Brötchen den Pfarrsaal und freut sich auf zahlreiche Gäste.

Am Sonntagmorgen lädt der Förderverein nach dem Gottesdienst zum Mittagessen ins katholische Gemeindehaus ein. Aufgrund der guten Resonanz im vergangenen Jahr wird das bewährte Küchenteam wieder Rinderrouladen mit Spätzle und Rotkraut sowie Maultaschen mit Kartoffelsalat servieren. Auch am Sonntagmittag bietet der OBFV nachmittags bis 16.30 Uhr Kaffee und Kuchen an.