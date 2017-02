"Endlich Halbzeit!", wird mancher Gemeinderat in Empfingen nach zweieinhalb Jahren im Amt erschöpft bei sich denken. Doch nicht etwa, weil ihm schwierige Entscheidungen Kopfzerbrechen bereiten würden. Vielmehr sind es körperliche Strapazen, unter denen die Räte ächzen. Zumindest die eine Hälfte von ihnen – nämlich diejenigen, die mit dem Blick zum Fenster am Ratstisch sitzen. Ihnen wird an ungesunden körperlichen Bewegungen deutlich mehr abverlangt als der glücklichen Hälfte der Räte, die ihnen gegenüber sitzt. Denn jedes Mal, wenn ein Sachverhalt per Beamer an die Leinwand geworfen wird, müssen sie beinahe rückwärts schauen. Rudolf Walter sagte in der vergangenen Sitzung gar: "Mir fällt bald der Kopf ab, wenn ich mich immer umdrehen muss!" Welch ein Glück ist es für ihn und seine Leidensgenossen, dass sich Paragraf elf der Geschäftsordnung der Gemeinde Empfingen mit der Sitzordnung im Gemeinderat befasst. Sie sieht einen Wechsel der Sitzreihen in der Mitte der Amtszeit vor. Gemeinderat Walter ist sofort dafür: "Ich würde mal gern tauschen!" Da hilft auch Xaver Kleindiensts Einwand "Lassen wir es so, wie es ist" nichts. Denn fünf Gemeinderäte sind für den Tausch auf die angenehmere Tischseite. Anregung an Bürgermeister Schindlers Nachfolger: Drehstühle anschaffen!