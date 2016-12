Empfingen 63-Jähriger und Enkel bei Brand verletzt

Gegen 13.30 Uhr geriet laut Polizei in dem Haus in der Dettenseer Straße ein Sofa in Brand, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Ein 63-jähriger Mann und sein zwölfjähriger Enkel erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Noch ist unklar, wie es zum dem Brand kam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Sachschaden können noch keine näheren Angaben gemacht werden. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung dürfte dieser jedoch beträchtlich sein.