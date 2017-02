Empfingen 28-Jährige gründet Bestattungsunternehmen

Das Bestattungsunternehmen der gebürtigen Mühringerin Romy Beiter entsteht in der Julius-Bauser-Straße 18 und ist das erste überhaupt in Empfingen. Die 28-Jährige sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Auch in unserer Branche ist es wichtig, nach vorne zu schauen." Sie möchte ein innovatives Unternehmen aufbauen. Es trägt den Namen "Einklang Bestattungen".

Die Grundlage für ihr Konzept sind die passenden Räume. Diese hat sie in Empfingen gefunden. In einer Gebäudehälfte neben der Ceratizit-Lehrwerkstatt hat sie Platz für verschiedene Zimmer wie einen Abschiedsraum, ein Beratungszimmer und einen Aufenthaltsraum – allesamt im Erdgeschoss.

Eine wichtige Funktion kommt dem Abschiedsraum zu. In diesem Raum sollen Trauernde Abschied von einem Verstorbenen nehmen können. Beiter bietet damit die Möglichkeit einer individuell gestalteten Trauerfeier, bevor der Leichnam beigesetzt wird. Mit dem Abschiedsraum verwirklicht Beiter ihre Vorstellung eines modernen Bestatters. Sie sagt: "Ich habe viele Ideen, die für einen traditionellen Bestatter eher ungewöhnlich erscheinen."