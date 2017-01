Empfingen. Die Kinder vom Kindergarten Kleine Strolche bekamen überraschenden Besuch. "Fasnetsprofessor" Werner Baiker tauchte mit einem Stapel von Baumwollturnbeuteln auf. Diese Beutel, bedruckt mit dem Fahnenmotiv der E’pfenger Fasnet, bekommt jedes Kind, welches an dem Malwettbewerb der Kulturgemeinschaft teilgenommen hat, den Werner Baiker zusammen mit der Jugendleiterin Anika Warnke organisierte. Die Kinder freuten sich mächtig, und da beim Wettbewerb 213 Bilder abgegeben wurden und jedem teilnehmenden Kind ein Sachgeschenk versprochen wurde, ließ sich der Verein nicht lumpen und ebensoviele Turnbeutel mit E’pfenger Fasnet drauf werden wohl in nächster Zeit in Empfingen, Wiesenstetten und Dommelsberg zu entdecken sein. Zusätzlich zu den Sachgeschenken erhielten die beiden Empfinger Kindergärten und die Schule je ein Fotobuch mit allen gemalten Bildern, als Dank und Erinnerung an diese Aktion.