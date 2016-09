Empfingen 16 Frauen backen zwei Tage lang

Mit seinem bunten Repertoire unterhielt der hiesige Musikverein unter der Leitung von Michael Zanker die Festgäste kurzweilig nach dem schwäbischen Mittagessen mit Braten, Spätzle und Salat. Bei sommerlichen Temperaturen saßen die zahlreichen Gäste aller Altersklassen aus Nah und Fern auch in der herbstlich dekorierten Laube auf der Terrasse des DGH und genossen den gespendeten Kuchen und die ebenso heiß servierten wie heiß begehrten Zwiebelbeeda. 190 große Zwiebelbeeda verdrückten die Gäste an den beiden Festtagen, die nach einem sorgfältig ausprobierten Rezept in der gemeindeeigenen Backküche in der Dorfmitte von der Backfrau Maria Dietz zwei Tage lang zubereitet wurden. In drei Schichten schafften 16 Frauen unermüdlich zwei Tage lang in der heißen Backküche und schälten zwei Zentner Zwiebeln, weinten manche Träne beim Schneiden, wellten den von Teigchefin Anne Fischer hergestellten Hefeteig aus, und belegten diesen mit der Zwiebelrahmmasse. Per Zwiebelbeedaexpress Stefan Walz gelangten die Beeda in Windeseile ins DHG.

Glückspilz des Tages dank Losfee Sophia war Lilli Lachenmaier aus Wiesenstetten. Das 17 Monate alte kleine Mädchen gewann ein selbst gefertigtes "Beedabrett" samt einer ganzen Zwiebelbeeda und einer Flasche Pfaffenweiler Wein. Den zweiten und dritten Platz belegten Brunhilde Hellstern und Georg Lachenmaier, alles Wiesenstetter. Der aktuell geschaffene vierte Preis, eine Orgelpfeifenpatenschaft, ging an Ursula Hank.

Vom gelernten Orgelbauer Ekki Doll gestaltete Plakate erläuterten im Detail die erneuerungsbedürftige pneumatische Wiesenstetter Orgel. Ein Orgellexikon und die neue Idee des findigen Orgelbaufördervereins (OBFV) von Orgelpfeifenpatenschaften ergänzten die Infoecke.