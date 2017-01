Empfingen 1500 Euro Preisgeld für die Sieger

Empfingen. Sieger wurde der Landesligist FC Holzhausen. Freude bereitete auch der Bezirksligist Empfingen seinen zahlreichen treuen Fans mit dem Erreichen des fünften Platzes, nach der Niederlage im Neunmeterschießen gegen den späteren Finalisten Türk SV Herrenberg. Nach schwachem Start in der Vorrunde drehte Empfingen in der Zwischenrunde auf und siegte gegen FSV Schwenningen 1:0 und Bondorf 2:0 und von Deißlingen trennte man sich 2:2. Damit zog Empfingen sogar als Tabellenführer in die Endrunde ein. Dabei spielte Empfingen jeweils 1:1 gegen Sulz und Haiterbach II und mit dem Sieg 3:1 gegen Boll bei Hechingen hatte man die Finalrunde erreicht. Das Viertelfinalspiel gegen Türk Herrenberg verlief ziemlich ausgeglichen und endete 0:0. So musste das Neunmeterschießen die Entscheidung um den Einzug in das Halbfinale bringen.

Hallencup ist der erste Höhepunkt dieses Jahr

Die Herrenberger zeigten die besseren Nerven und gewannen 3:2. Florian Schweizer und Marcel Trick waren dabei als Torschützen für die SGE erfolgreich. Sieger des Empfinger Hallencups wurde der benachbarte Landesligist FC Holzhausen nach einem hart umkämpften Sieg mit 3:2 gegen Türk Herrenberg. Den dritten Rang belegte der VfL Nagold mit 5:4 gegen den TSV Haiterbach. Der letztjährige Sieger Nagold musste sich mit dem dritten Platz zufriedengeben. Im Halbfinale besiegte Holzhausen Nagold deutlich mit 4:0.