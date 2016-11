108 Päckchen sind bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton in Empfingen zusammengekommen. Noch am Freitag hatte Christoph Gruber, evangelischer Pfarrer in Empfingen, der die Päckchen annahm, mit nur 70 bis 80 Paketen gerechnet. Sie treten nun ihre Reise nach Osteuropa an. Am gestrigen Montag wurden sie zunächst nach Haigerloch-Stetten zu einer Sammelstelle transportiert. Anschließend geht die Reise weiter nach Berlin. Wichtig sei laut Gruber, dass die Einfuhrbestimmungen der unterschiedlichen Länder beachtet werden. Gummibärchen dürften wegen der darin enthaltenen Gelatine nicht überall eingeführt werden. Bedenkenlos seien hingegen Bonbons, Vollmilchschokolade, Kleidung und Zahnpasta. Auch die Empfinger Ministranten trugen mit einem Kuchenverkauf zur Aktion bei. Dabei kamen 193 Euro zusammen. Außerdem beteiligten sich die Pfadfinder aus Sulz-Bergfelden beim Päckchenpacken. Rechtzeitig zu Weihnachten sollen die Päckchen ankommen. Kirchengemeinden beschenken die Kinder dann bei Weihnachtsfeiern mit den Päckchen. Foto: Begemann