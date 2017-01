Eishockey Winter-Game: Der Countdown läuft

Die Schwenninger schafften damit nach vier Niederlagen in Folge die Wende, gaben zunächst die Rote Laterne wieder ab und rückten etwas näher an den Pre-Play-off-Bereich in der DEL heran. Nur noch zwei Punkte beträgt der Rückstand der Wild Wings auf die Düsseldorfer, die derzeit als Tabellenzehnter das letzte Ticket für die erste K.o.-Runde lösen würden. Allerdings hat die DEG zwei Spiele weniger ausgetragen.

Winter-Game. Auf der nächtlichen Heimfahrt waren wohl dann aber schon viele Gedanken der Wild-Wings-Spieler beim Winter-Game am Samstag (17 Uhr) in Sinsheim. Stürmer Marcel Kurth – 2:0-Torschütze bei der DEG – brachte es kurz vor der Heimreise auf den Punkt. "Wir freuen uns riesig auf den kommenden Samstag. Wir haben ja so etwas noch nie erlebt. Nicht nur ich bin glücklich, dabei sein zu dürfen."

Pat Cortina begeistert. Der Schwenninger Coach freute sich nach dem 3:2-Erfolg vor allem darüber, "dass die Mannschaft nach dem enttäuschenden Spiel gegen Krefeld die richtige Reaktion gezeigt hat. Gegen einen starken Gegner haben wir zu optimalen Zeitpunkten die Tore gemacht und mit einer tollen Moral den knappen Vorsprung auch am Ende über die Zeit gebracht". Für Marcel Kurth war es mitentscheidend, "dass wir im letzten Drittel, als Düsseldorf immer stärker wurde, die Ruhe behalten haben. Wir haben ja in dieser Phase nur noch verteidigt. Für uns ist vorher natürlich klar gewesen, was in Düsseldorf auf dem Spiel steht. Nach der Niederlage gegen Krefeld war die Stimmung in unserer Mannschaft vorübergehend auch wirklich schlecht gewesen".