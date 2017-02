Eishockey Wild Wings: Zeit zum Bilanzieren

Zufriedener Cortina

Wild-Wings-Coach Pat Cortina freute sich darüber, "dass meine Mannschaft so einen großen Kampfgeist gezeigt hat. Wir haben gefightet, Straubing war spielerisch aber besser. Dustin war einfach überragend. Wir haben gewonnen, aber die zwei Punkte waren auch glücklich für uns".

Cortinas Trainerkollege Larry Mitchell konnte es nach dem Schlusszeichen kaum fassen, dass sein Team als Verlierer vom Eis musste. "Normalerweise gewinnt man bei so einem Verlauf ein Spiel. Der eine Punkt gibt uns aber Hoffnung, dass wir am Mittwoch in den Pre-Play-offs dabei sind." Auch in der vergangenen Saison rutschten die Tigers erst am letzten Spieltag noch in die Top 10.

MacDonald bleibt hier

Der zweite Wild-Wings-Keeper, Joey MacDonald, bestritt gestern sein letztes Profispiel. Der 37-Jährige hätte noch gerne weitergespielt, "aber ich muss auch auf meine Gesundheit achten". Der Kanadier laborierte zuletzt an einer Tinnitus-Erkrankung.

Joey MacDonald ist inzwischen mit einer Tuningerin verlobt und wird in der Region wohnen bleiben. Sein beruflicher Wunsch ist es, Trainer zu werden. "Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben", blickt er unter anderem auf 138 NHL-Einsätze zurück. Bei den Wild Wings kam er in dieser Saison lediglich auf 17 Spiele. Sein Verhältnis zu Dustin Strahlmeier war stets "von großem Respekt" geprägt.

Wechselbad

"Konstanz" – das Schlagwort der Saison der Schwenninger Wild Wings. Furiose Siege gegen Top-Teams (2:1 gegen Nürnberg, 5:4 gegen Mannheim, 4:2 in Köln) auf der einen, vier Niederlagen gegen Schlusslicht Krefeld auf der anderen Seite. Mit einer desolaten Leistung beim 0:1 in Berlin die letzten realistischen Chancen auf die Pre-Play-offs zerstört, drei Tage später gegen Düsseldorf beim überragenden 4:1-Sieg eine der besten Saisonleistungen gezeigt. Ja – die Saison 2016/17 der Wild Wings war eine voller Gegensätze und absolut unberechenbar.

Starker Start

Nach dem besten Saisonstart seit der DEL-Rückkehr 2014 – 3:2-Sieg n.V. am zweiten Spieltag gegen Neuling Bremerhaven – und der darauffolgenden starken Phase hatten viele Fans bereits gedacht, dass nun die Sehnsucht nach den Play-offs endlich erfüllt würde. Nach acht Spieltagen – und unter anderem dem 5:4-Derbysieg gegen die Mannheimer Adler – belegten die Wild Wings mit 13 Punkten den fünften Tabellenplatz – zudem stellten sie den drittbesten Sturm der Liga (25 Tore).

Ein Punkt aus acht Spielen

Eine Momentaufnahme – wie sich schnell herausstellen sollte. Doch der Anblick war grandios. "Vielleicht können wir zur Überraschungsmannschaft der Saison werden, wenn wir so weiterspielen", prognostizierte Trainer Pat Cortina. Doch der neue Coach packte seine Glaskugel schnell wieder ein. Denn in den folgenden acht Spielen sollte seine Mannschaft gerade einmal einen einzigen mickrigen Zähler holen. Und nach der 3:4-Niederlage gegen Wolfsburg war es dann so weit – die Schwenninger waren wieder dort angekommen, wo sie sich in den Jahren zuvor sehr oft aufgehalten hatten – im DEL-Tabellenkeller. "In dieser Zeit haben wir es nicht gut gemacht", blickt Pat Cortina zurück. Und lange sah es so aus, als würde sich daran nicht mehr viel ändern.

Berg- und Talfahrt

Was folgte, war erneut eine Berg- und Talfahrt. Siegesserien wechselten sich mit inakzeptablen Leistungen ab. Dabei fiel besonders auf, dass die Wild Wings gerade in Schlüsselspielen – siehe Berlin oder alle Partien gegen Krefeld – nicht ihr Potenzial auf das Eis brachten.

Angeschlagener Kapitän

Auf diesem verbrachte auch Kapitän Sascha Goc nur die halbe Saison. Nachdem er vor allem in den ersten Partien eine gute Leistung zeigte ("Ich war gut drauf und hatte viel Eiszeit"), konnte er sich in der zweiten Saisonhälfte nach seinem Handbruch nicht mehr für einen neuen Vertrag empfehlen. Im Januar kam aus dem Managerbüro von Jürgen Rumrich die Nachricht, dass es für den 37-jährigen Kapitän keinen neuen Vertrag mehr geben wird, die Verteidigerpositionen im Sommer neu besetzt werden sollen.

Höhepunkt Wintergame

Nicht der einzige Rückschlag, mit dem Goc in diesem Jahr umgehen musste. Wenige Wochen zuvor verpasste er das Saisonhighlight in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena – das DEL-Wintergame gegen die Mannheimer Adler. "Ich weiß, dass ich in meiner Karriere wahrscheinlich nie wieder die Chance habe, Teil von so einem Event zu sein", sagte er am Rande der 3:7-Niederlage gegen die Adler. "Unvergesslich, einmalig, unbeschreiblich", das war der allgemeine Tenor von Spielern, Fans und Verantwortlichen nach dieser Partie. "Ein Tag zum Genießen", fand auch Torhüter Joey MacDonald. Vor 25 022 Zuschauern zu spielen, ist im Eishockey nicht alltäglich.

Mindestziel erreicht

Zumindest das Mindestziel haben die Wild Wings erreicht. Dieses lautete vor der Saison, länger an den Play-offs zu schnuppern als in den vergangenen drei Jahren. Erst am 50. Spieltag nach der 1:4-Niederlage gegen die Adler Mannheim war klar – auch in diesem Jahr haben die Schwenninger Spieler wieder einen langen Urlaub vor sich.

Fairstes DEL-Team

Unter einem anderen Gesichtspunkt sind die Schwenninger dann aber doch "Deutscher Meister" geworden. In der Fairnesstabelle stehen sie mit insgesamt 558 Strafminuten ganz oben. Auch hier lieferten sie sich mit den Eisbären ein Duell (598). Und hier haben sie die Berliner in die Schranken gewiesen. Dass es im Kampf um Platz zehn nicht gereicht hat, lag zumindest nicht an den Special-Teams. 39 Überzahltore – bei 40 Unterzahlgegentreffern – sind eine ordentliche Leistung.