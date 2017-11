Eishockey Wild Wings wollen Serie fortsetzen

Die Wild Wings haben nach der Deutschland-Cup-Pause einen optimalen Start hingelegt und sechs Punkt eingefahren. Drei davon gegen den amtierenden Meister Red Bul München (5:2). Damit sind die "Jungs vom Neckar" seit vier Spielen ungeschlagen. Nun wollen die Schwenninger am Mittwoch gegen den Vize-Meister Wolfsburg nachlegen. Die Grizzlys haben auswärts seit vier Spielen nicht mehr verloren. Das heißt: Eine der beiden Serien wird also zu Ende gehen.

Wovon die Fans am Neckarursprung seit der DEL-Rückkehr der Schwenninger träumen, scheint in dieser Saison greifbar nahe zu sein – die Play-offs. Derzeit steht die Mannschaft mit 36 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Rang zehn beträgt bereits acht Zähler. Doch Coach Pat Cortina mahnt zur Vorsicht: "Wir haben noch nichts erreicht!" Er ist sehr bemüht, die aufkommende Euphorie kleinzuhalten. Immerhin seien erst 23 Spieltage absolviert.

Bis zum 4. März 2018 – dann treffen die Wild Wings im letzten Heimspiel der regulären Saison auf die Grizzlys Wolfsburg – ist noch ein langer Weg zu gehen. Dieser beginnt und endet mit dem gleichen Gegner: den Grizzlys. Diese sind am Mittwoch zu Gast der Helios-Arena. Dann erwartet die Zuschauer fast schon ein Spitzenspiel in der DEL. "Wolfsburg ist auf jeden Fall eines der Top-Teams", findet Cortina. Der Gegner ist für den Schwenninger Coach ein echtes Vorbild – in allen Belangen: "was die Spielweise betrifft, die Mentalität, die Qualität", zählt Cortina auf. Er muss für das Spiel auf Stürmer Uli Maurer sowie Verteidiger Mirko Sacher verzichten. Ob das Duo am Freitag gegen die Kölner Haie wieder mitwirken kann, ist offen. Fraglich ist auch der Einsatz von Stürmer Mirko Höfflin. Bei ihm wird die Entscheidung erst am Mittwoch fallen. Im Tor wird Dustin Strahlmeier stehen.