Eishockey Wild Wings wohl ohne Joey MacDonald

"Ich gehe nicht davon aus, dass er rechtzeitig für die Spiele am Freitag in Ingolstadt und am Sonntag gegen Bremerhaven fit wird", meinte gestern Coach Pat Cortina. Also wird wohl Neuzugang Dustin Strahlmeier in den ersten beiden Saisonspielen zwischen den Pfosten stehen.

Auch Markus Poukkula (Schulterverletzung) wird – wie erwartet – am kommenden Wochenende noch nicht an Bord sein. Der Schwenninger Coach Pat Cortina hofft, dass der Angreifer aber "spätestens Anfang Oktober" wieder einsatzbereit ist.