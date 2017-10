Eishockey Wild Wings wenden das Blatt

"Uns fehlte zuletzt die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor", hoffte Stürmer Uli Maurer vor dem ersten Bully im Curt-Frenzel-Stadion auf "dreckige" Treffer der Wild Wings. Coach Pat Cortina reagierte nach 122 torlosen Minuten, stellte seine Angriffsreihen etwas um. Dies lag aber auch daran, dass Stürmer Istvan Bartalis (Oberkörperverletzung) ausfiel. Für ihn rückte Lennart Palausch in den Kader.

Schwenningen war – im Gegensatz zum 0:1 in Bremerhaven – von Beginn an bereit, stand in der Defensive kompakter und entwickelte auch Zug zum Tor. In einem ausgeglichenen ersten Drittel sprangen gute Chancen durch Markus Poukkula (3.) und Kalle Kaijomaa (8.) heraus, die an Panther-Goalie Boutin scheiterten. Als dann aber Palausch in der Kühlbox über sein angebliches Vergehen sinnierte, fanden die Augsburger gegen das derzeit beste DEL-Unterzahlteam aus Schwenningen die entscheidende Lücke. Holzmann (12.) hatte einen Lamb-Schlag- schuss unhaltbar für Torwart Dustin Strahlmeier abgefälscht.

Nach 49 Sekunden im Mitteldrittel erhöhen die Augsburger auf 2:0