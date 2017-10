Eishockey Wild Wings: Wechselspiele gehen weiter

Zumindest zwei Rückkehrer

Verteidiger Jussi Timonen und Angreifer Istvan Bartalis spielen zwar wieder – doch mit Simon Danner (Unterkörperverletzung) gibt es einen neuen Ausfall. Der Stürmer wird ebenso am Sonntag fehlen – wie Tobias Wörle und Andrée Hult. Langzeitverletzt ist Marc El-Sayed (Unterarmoperation). Am Dienstag in Straubing rechnet Coach Pat Cortina aber mit Entwarnung. Dann sollen Danner, Hult und Wörle wieder an Bord sein. Die Ausfälle haben am Wochenende zur Folge, dass die eigentlichen Verteidiger Tim Bender und Dominik Bohac in die vierte Angriffsreihe beordert werden.

Ein Stressprogramm