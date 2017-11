Eishockey Wild Wings: Vorhang auf für die zweite Saisonhälfte

Elf Siege – plus den Punkten, welche die Wild Wings in den vier Verlängerungen geholt haben: das macht 39. Mit dieser Ausbeute stehen die Wild Wings nach 26 von 52 Hauptrunden-Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr belegte der SERC nach der Hälfte der Saison mit 24 Punkten noch den letzten Platz. Doch an dieser Stelle kommen die mahnenden Worte von Coach Pat Cortina ins Spiel: "Wir haben noch nichts erreicht!" Abgerechnet wird am Ende der Saison.

Der Weg bis dahin ist noch einmal genauso weit wie der bisherige – und beginnt am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison unterlagen die Schwenninger auswärts mit 1:3.

Pat Cortina erwartet für seine Mannschaft eine ähnliche Partie wie am Sonntag in Ingolstadt (3:5). "Das Spiel wird überwiegend in unserem Drittel stattfinden", weiß er. Dabei hat ihm in Ingolstadt nicht gefallen, dass die Gegenspieler zu lange unbedrängt mit der Scheibe unterwegs waren. "Da müssen wir früher und besser in die Zweikämpfe kommen", fordert Cortina. Und natürlich: "Wir müssen 60 Minuten Vollgas geben." Dies war zuletzt in Ingolstadt nicht möglich. "Da waren die Jungs ein bisschen kaputt."