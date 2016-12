Eishockey Wild Wings verlieren Kellerduell gegen Düsseldorf

Im Schlussabschnitt hatte Benedikt Brückner (49.) Pech mit einem Pfostenschuss. Das Bemühen des Schlusslichts war unverkennbar, aber offensiv fehlte es einmal mehr an der Qualität, dieses wichtige Spiel auf seine Seite zu bringen. Düsseldorf hatte dazu auch mehr Glück. Ein harmloser Schuss von Lewandowski (3:1/53.) brachte die Entscheidung zugunsten der Rheinländer.

Morgen werden 620 Fans mit dem Sonderzug die Wild Wings nach Ingolstadt (Spielbeginn 14 Uhr) begleiten. "So etwas pusht uns natürlich sehr", freut sich auch Wild-Wings-Angreifer Simon Danner über die Unterstützung. Die Mannschaft wird mit dem Sonderzug zurückfahren. Das erste Spiel in Ingoldstadt haben aber die Schwenninger nicht in positiver Erinnerung. Am 16. September verloren sie nach einer schlechten Leistung mit 0:4. "Wir haben dort etwas gutzumachen", betont Pat Cortina. Die Ingolstädter kassierten vor diesem Wochenende vier Niederlagen in Serie und rutschten auf den achten Platz ab. Fehlen wird bei den Bayern morgen nur Angreifer Marc Schmidpeter.

Wild Wings – Düsseldorf 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). Tore: 0:1 Barta (17.), 0:2 Dimitriev (18.), 1:2 Bender (24./5:4), 1:3 Lewandowski (52:36). Strafen: Wild Wings: 10. Düsseldorf: 12. Schiedsrichter: Haupt/Schrader (Kempten/Dorsten), Zuschauer: 4086 (darunter 30 DEG-Fans).