Eishockey Wild Wings verlieren ein Geduldsspiel

Im Mitteldrittel führten die Wild Wings weiterhin Regie, hätten in der 24. Minute bei einer guten Chance von Kapitän Will Acton das erste Tagestor erzielen müssen, aber die Ingolstädter standen insgesamt defensiv kompakt, ließen in der Folgezeit wenig zu, ohne aber in der Offensive die großen Akzente zu setzen. Wenn etwas in der Abwehr der Hausherren durchkam, war Schlussmann Dustin Strahlmeier zur Stelle. Ärgerlich war dem Spielverlauf nach aus Schwenninger Sicht, dass es vor den letzten 20 Minuten immer noch 0:0 stand.

Wild-Wings-Verteidiger Dominik Bittner sah es zu diesem Zeitpunkt ebenso: "Wir stehen zwar defensiv gut, aber vorne muss bei uns mehr passieren, wenn wir das Spiel gewinnen wollen."

Im Schlussabschnitt peischten die Schwenninger Fans ihr Team lautstark nach vorne, doch es ging in die Verlängerung. Hier traf Greilinger 28 Sekunden vor dem Ablauf entscheidend.

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (14 Uhr) mit ihrem zweiten Wochenend-Spiel gegen Straubing weiter. Bis zum Freitag hatten die Niederbayern, die seit dieser Saison von Bill Stewart (Nachfolger von Larry Mitchell) gecoacht werden nur einen Sieg auf dem Konto.

Im vergangenen Jahr erreichten die Tigers die Pre-Play-offs. Sieben Neuzugänge verpflichtete Straubing, unter anderem die drei Angreifer aus der AHL, Kyle Mac Kinnon, Cody Kunyk und Mike Zalewski.

Wild Wings – Ingolstadt 0:1 n.V. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Tor:0:1 Greilinger (64/32). Strafen: Wild Wings: 2 – Ingolstadt: 8. Schiedsrichter: Hoppe/Krawinkel (Bad Nauheim/Mores). Zuschauer: 3089 (darunter 20 Gästefans).