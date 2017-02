Eishockey Wild Wings verlieren auch gegen Berlin

Ab dem zweiten Drittel steigerten sich die Eisbären, währen die Neckarstädter weiterhin nicht effektiv ins Spiel fanden. In der 27. Minute hieß es 1:0 für die Gastgeber, als André Rankel eine nicht konsequent genug agierende Schwenninger Defensive mit seinem Treffer bestrafte. Der gute Dustin Strahlmeier verhinderte dann in den folgenden Minuten einen höheren Rückstand der Wild Wings, die gegen Ende des Mittelabschnitts jedoch etwas besser wurden.

Die größte Chance hatte für die Gäste in dieser Phase Daniel Schmölz (37.), der einen Scheibenverlust im Spielaufbau der Berliner im Break aber nicht nutzen konnte. Dustin Strahlmeier machte seinem Team beim letzten Pausengang Mut. "Wir sind noch drin im Spiel, müssen uns aber steigern." Wer nun erwartet hatte, dass sich die Wild Wings in den letzten 20 Minuten vehement gegen die Niederlage stemmen würden, sah sich enttäuscht. Nur eine einzige klare Chance von Markus Poukkula (57.) war zu wenig, um diese so wichtige Partie noch zu drehen.

Eisbären Berlin – Wild Wings 1:0 (0:0/1:0/0:0). Tore: 1:0 Rankel (26:19). Strafen: Fehlanzeige. Schiedsrichter: Piechaczek/Schukies (Ottobrunn/Herne). Zuschauer: 10 124 (darunter 25 Wild-Wings-Fans).