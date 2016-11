Eishockey Wild Wings vergeben zu viele Chancen

Schlusslicht gegen Tabellenführer, geschätzter Etat von 5,3 Millionen Euro gegenüber wohl rund 12,5 Millionen Euro (München), viele Negativergebnisse gegen Topform. Also David gegen Goliath? So waren auf jeden Fall vor 3227 Zuschauern die Vorzeichen.

Genau fünf Minuten dauerte es, da schlug der Favorit das erste Mal zu. Kastner hatte einen Schuss von der blauen Linie geschickt abgefälscht. Auf der anderen Seite hatten Andreé Hult (10.) und Stefano Giliati (16.) den Ausgleich auf dem Schläger, doch Red-Bull-Goalie Leggio ist eben auch ein Meister seines Fachs. Insgesamt war München aber gerade in Sachen Pass-Genauigkeit und Pass-Geschwindigkeit besser. Ein Chancenplus – 15:6-Torschüsse für München nach dem ersten Drittel – gegen über den Kampf immer besser ins Spiel findende Wild Wings war die Folge. "Wir hatten unsere Chancen, dies tut uns für den weiteren Spielverlauf gut", zog der Schwenninger Jerome Samson eine Zwischenbilanz.

Recht hatte der Ex-Münchner. Die Neckarstädter bestimmten die ersten zehn Minuten des Mittelabschnitts, doch die Scheibe wollte nicht zum durchaus verdienten 1:1 ins Netz. Dann kam auch noch Pech dazu. Erst wurde Marcel Kurth vom Spielgerät im Gesicht getroffen, dann schlenzte in der nun hitzigen Partie der agile Hult (34.) den Puck an die Latte. Auch Lennart Palausch (37.) fehlte das notwendige Glück. Auf der anderen Seite scheiterten die Bayern immer wieder am starken Torwart Joey MacDonald.