Eishockey Wild Wings treffen auf Adler Mannheim

Genau diese 16 Tage sind seither vergangen. Und davon, dass in der Rhein-Neckar-Arena normalerweise Bundesliga-Fußball gespielt wird, ist – abgesehen vom 1899-Hoffenheim-Schriftzug auf den leeren Zuschauerrängen – nichts zu erkennen. Heute Abend findet hier das DEL-Winter-Game zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Adler Mannheim statt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Der Rasen ist hinüber. Stattdessen befindet sich in der Mitte des Stadions das temporäre Herzstück: die künstlich angelegte Eisfläche. Drumherum liegt eine Schneedecke aus Vlies, auf den eine Seen-Landschaft gesprayt wurde. Es soll so aussehen, als würde das Eishockey-Spiel auf einem zugefrorenen See stattfinden – wie früher. Ganz getreu dem Motto des Events: "The good old Hockey-Game" (Das gute alte Hockey-Spiel).

Bis zu 150 Personen arbeiten seit zwei Wochen täglich an der Realisierung

Der logistische Aufwand, ein Fußball- in ein Eishockeystadion zu verwandeln, war enorm – ganz zu schweigen vom Kostenpunkt, der bei etwa einer Millionen Euro für Stadionmiete, Technik, Eisfläche, Showacts und dem neuen Rasen für die TSG Hoffenheim liegt. Bis zu 150 Personen haben in den vergangenen zwei Wochen täglich bis zu zwölf Stunden mit dem Umbau verbracht. Der Zeitplan war sehr straff und erlaubte keinen Platz für Fehler.