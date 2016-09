Eishockey Wild Wings stehen vor schwerem DEL-Wochenende

Anreise mit Problemen. Am Donnerstag, um 12 Uhr, machten sich die Wild Wings auf den Weg nach Köln. Aber sie konnten sich erst einmal Zeit lassen, denn 20 Kilometer Stau aufgrund eines Unfalls im Schönbuch-Tunnel wurden gemeldet. Die Schwenninger Spieler ließen es sich bei Spätzle und Salat im Bus schmecken und konzentrierten sich langsam schon auf die schwere Partie gegen die Kölner Haie. Angreifer Will Acton sprach zwar mit viel Respekt von der Spielstärke der Rheinländer, die ihre ersten drei Partien gegen München (3:1), Mannheim (2:0) und Krefeld (2:1) erfolgreich gestalteten, "doch wir müssen vor allem auf unser Spiel schauen und die Dinge machen, die wir gut können", macht Acton deutlich. Und der Kanadier hat beim Stichwort "Köln" natürlich auch nicht vergessen, dass die Neckarstädter in der vergangenen Saison zwei Mal in der Lanxess-Arena als Sieger vom Eis gingen.

Cortina sieht Entwicklung. Schwenningens Trainer Pat Cortina hat am zweiten DEL-Wochenende (in Ingolstadt und gegen Berlin) "eine positive Entwicklung" bei seinem Team gesehen, "die wir nun fortsetzen wollen. Wir hatten im Vergleich zum ersten Saisonwochenende mehr Intensität, haben mehr Tore geschossen und uns besser im Spiel ohne den Puck verhalten. Wir dürfen nicht so sehr auf unseren Gegner Köln schauen, sondern müssen unseren Job machen", fordert der Wild-Wings-Coach. Ein Schwerpunkt in dieser Woche im Training beim Tabellenzwölften war das Defensivspiel.

Die Personalien. Während Angreifer Markus Poukkula – er wurde erfolgreich in seinem Heimatland Finnland an der Schulter operiert – noch länger fehlt, will Torhüter Joey MacDonald kommende Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.