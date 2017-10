Eishockey Wild Wings: Starke Leistung und Derby-Punkt

In der 26. Minute jubelten die Gäste. Mirko Sacher hatte eine Vertikalpass auf Uli Maurer gespielt, der seinen ersten Saisontreffer zum 2:1 erzielte. Drei Minuten später glichen die Mannheimer aber durch Daniel Sparre wieder aus. Beide Teams lieferten sich in dieser Phase einen offenen Schlagabtausch. Tim Bender musste dann auf Seiten der Gäste in der 31. Minute in die Kühlbox – die Hausherren nutzten das Überzahlspiel durch einen Tor von Larkin zum 3:2. Mit diesem Zwischenstand ging es in die zweite Pause – die Badener hatten sich im Mitteldrittel leichte Vorteile erarbeitet. "Das Spiel ist aber noch lange nicht entschieden", wusste Torschütze Larkin.