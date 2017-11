Eishockey Wild Wings stark in Düsseldorf

Torhüter Dustin Strahlmeier war bei den gut spielenden Gästen wieder der große Rückhalt. "Ich hatte schon beim Aufwärmen ein gutes Gefühl. Ich denke, wir haben uns diesen Sieg mit harter Arbeit verdient", lobte der Keeper sein Team.

Auf Schwenninger Seite gab Rückkehrer Damien Fleury – in einer Angriffsreihe mit Kapitän Will Acton und seinem französischen Nationalteam-Kollegen Anthony Rech – ein überzeugendes Debüt. Bei den Gästen fehlten die Verteidiger Jussi Timonen und Kyle Sonnenburg – ebenso die Angreifer Andrée Hult und Marc El-Sayed.

Den Ton in den ersten Minuten gaben zunächst die Düsseldorfer an. Sie führten nach einem verdeckten Schuss von John Henrion, bei dem Strahlmeier chancenlos war, in der neunten Minute mit 1:0. Die Gäste fanden dann besser ins Spiel und schafften durch Stefano Giliati (12.) nach Vorarbeit von Mirko Höfflin das 1:1. Pech für Damien Fleury eine Minute später, als der Puck – nach sehenswertem "Doppelpass" mit Rech – nur am Pfosten des DEG-Gehäuses landete. Der Düsseldorfer Schlussmann Mathias Niederberger bekam nun immer mehr Arbeit – es ging aber mit einem 1:1 in die erste Pause.