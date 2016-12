Eishockey Wild Wings sprechen intern Klartext

Maßnahmen-Katalog. Es war keine Arbeitswoche wie jede andere bei den Wild Wings. Nach der 1:3-Niederlage in Krefeld hatte Manager Jürgen Rumrich angekündigt, dass er zusammen mit Coach Pat Cortina "Maßnahmen" gegenüber der Mannschaft ergreifen wolle, um einen Weg aus der sportlich enttäuschenden Lage zu finden. Doch wie sah dieser Maßnahmen-Katalog aus? Pat Cortina führte eine umfangreiche Aussprache mit der Mannschaft, nahm dabei auch eine Powerpoint-Präsentation zu Hilfe.

Der Coach wies noch einmal darauf hin, was er von seinem Team erwartet und führte auch Einzelgespräche mit den Spielern. Die Trainingsintensität wurde erhöht, zudem nahm Cortina Veränderungen in seinen Sturmreihen vor – nicht zuletzt, weil der lange verletzte Istvan Bartalis ins Team zurückkehrt. Der Ungar spielt zusammen mit Andrée Hult und Stefano Giliati. Pat Cortina ist weiterhin davon überzeugt, "dass der Mannschaft nicht so viel in den Spielen fehlt, um Erfolg zu haben. Aber sie ist jetzt am Zug".

Lage ist ernst. Angreifer Simon Danner fand die Aussprache "sehr wichtig. Wir stecken in einer wichtigen Saisonphase und dürfen uns nicht mehr viel erlauben", sieht er auch die Gefahr, dass seine Mannschaft bald den Kontakt zu Platz zehn völlig verliert.