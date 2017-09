Eishockey Wild Wings sind auf Deutschland-Tour

Fünf Tage lang unterwegs

Die Wild Wings werden am Freitag um 9 Uhr in Richtung Nürnberg starten und gegen Mittag im Zentrum der Franken-Metropole ihr erstes Quartier beziehen. Nach dem Spiel geht es am Samstag (9 Uhr) gleich weiter nach Bremerhaven. Bei den Pinguins müssen die Neckarstädter am Sonntag (16.30 Uhr) antreten. Nach dem Duschen fährt das Team dann weiter nach Kassel, wo am Sonntagabend die nächste Übernachtung eingeplant ist. Im "Wohnzimmer" des Zweitligisten absolvieren die Wild Wings am Montagvormittag dann noch eine Eiseinheit, bevor der nächste und letzte Etappenort Augsburg am Montagabend erreicht werden soll. Am Dienstag (14 Uhr) steht für die Mannschaft von Trainer Pat Cortina dort die dritte Partie innerhalb von fünf Tagen an. Es gibt Wochenenden in der DEL, die sehen entspannter aus. "Wir beklagen uns nicht, sondern denken von Tag zu Tag", so Wild-Wings-Coach Pat Cortina. Er sieht aber auch einen Vorteil bei dieser stressigen Tour: "Wir sind einmal über mehrere Tage zusammen und können als Mannschaft weiter zusammenwachsen."

Drei Härtetests