Eishockey Wild Wings schießen sich Frust von der Seele

Bei den Gastgebern fielen kurzfristig Kapitän Sascha Goc und Marcel Kurth (beide Oberkörperverletzung) aus. Das erste Drittel war zwar von einer leichten Überlegenheit der Wild Wings geprägt – Bremerhaven stützte sich taktisch auch zunächst auf eine stabile Defensive – doch ein gutes DEL-Niveau war in den ersten 20 Minuten nicht zu sehen. Uli Maurer (13.) und Andreé Hult (14.) hätten die Gastgeber bei ordentlichen Chancen in Führung bringen können. Es ging aber torlos in die erste Pause. Schwenningens Verteidiger Benedikt Brückner war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden: "Wir hatten zwischenzeitlich den Faden verloren."

Zu Beginn des zweiten Abschnitts erlebten die Pinguins bittere Minuten. Wegen einer Bankstrafe waren sie in Unterzahl und kassierten durch Marc El-Sayed (nach Schuss von Kalle Kaijomaa) in der 21. Minute das 0:1. Schwenningen legte eine Minute später durch Will Acton nach und schaffte – noch einmal in Überzahl – durch Tim Bender das 3:0 (24.). Nach zwei dicken Fehlern machte im Bremerhavener Tor nun der unglücklich agierende Gerald Kuhn Platz für Jani Nieminen.

Die Gäste wurden dann aber etwas stärker, nutzten in Unterzahl (35.) einen Fehlpass von Bender durch Cory Quirk den 1:3-Anschluss.