Eishockey Wild Wings: Play-off-Traum nimmt jähes Ende

Die Schwenninger verlassen die Eisfläche der Mannheimer SAP-Arena mit hängenden Köpfen und leeren Blicken. Das war sie, die letzte Chance, vielleicht doch noch das erste Mal seit der DEL-Rückkehr die Pre-Play-offs zu erreichen. Doch nach der 1:4-Niederlage im Derby gegen Mannheim herrscht Ratlosigkeit. Zum vierten Mal in Folge werden die Schwarzwälder die Saison auf Rang elf oder schlechter abschließen. Der Blick in der Tabelle muss nun ebenfalls nach unten gehen. Es geht darum, nicht auf den letzten Platz abzurutschen. Der Vorsprung auf Krefeld (49 Punkte) beträgt noch fünf Zähler.

"Das war gar nix", wusste Daniel Schmölz. Weshalb die Schwenninger in dieser Saison so inkonstant sind und gerade in den entscheidenden Partien keine gute Leistung abliefern, kann sich auch Abwehrspieler Tim Bender nicht richtig erklären: "Keine Ahnung, woran das bei uns liegt. Es fehlt einfach die Konsequenz und Konstanz."

Was die Mannheimer spielten, war dagegen pure Dominanz. Die Adler deklassierten die Gäste aus Schwenningen reihenweise. Oft sah es so aus, als würden die Gastgeber permanent in Überzahl spielen. "Was die Adler da abliefern, ist schon extrem gut", erkannte auch Marcel Kurth an. So wie in den ersten zehn Minuten. Die Gastgeber setzten sich dauerhaft vor dem Tor von Schwenningens Schlussmann Dustin Strahlmeier fest. Die Wild Wings fanden einfach keinen Zugriff. Von der von Coach Pat Cortina geforderten Aggressivität und Cleverness war nichts zu sehen. Seine Mannschaft konnte sich in den Anfangsminuten nur durch mehrere "Icings" Luft verschaffen. "Wir hätten einfach mehr versuchen müssen. Das haben wir aber nicht gemacht", befand Kurth. Die Adler schossen sich langsam warm: Zunächst scheiterten Denis Reul, Christoph Ullmann und Ryan MacMurchy noch an Strahlmeier, dem mit Abstand besten Schwenninger. Nach sechs Minuten war es so weit: Carlo Colaiacovo erzielte nach Vorarbeit von Garrett Festerling und Jamie Tardif das überfällige 1:0. Vier Minuten später legte Marcus Kink das 2:0 nach. Und es sah so aus, als sei damit die Vorentscheidung in dieser Partie gefallen.