Eishockey Wild Wings: Pat Cortina im Interview

Nein, ohne Eishockey geht es einfach nicht – selbst in dieser Woche, wenn die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) pausiert. Champions-Hockey-League in München, Deutschland-Cup in Augsburg und natürlich die Vorbereitung der nächsten Eiseinheiten in der Helios-Arena: Pat Cortina, der Coach des DEL-Tabellensiebten aus Schwenningen, hat natürlich weiter die Hartgummischeibe im Blick. Am Sonntag stehen die Wild Wings wieder auf dem Eis. "Wir wollen dann unseren positiven Weg fortsetzen."