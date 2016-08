Eishockey Wild Wings: Pat Cortina fordert Leistungssteigerung.

Diese Woche hatte einiges an abwechslungsreichem Programm für die Wild Wings zu bieten. Hart wurde in den ersten Tagen weitertrainiert – verschiedene Spielformen mit viel Zweikampfschulung standen im Mittelpunkt des Programms von Trainer Pat Cortina. Am gestrigen Donnerstag machten sich die Schwenninger Profis dann bei satten 30 Grad auf nach Rottweil, absolvierten nicht nur einen schwierigen Parcours im Kletterpark, sondern hatten am Nachmittag noch einen Orientierungslauf zu bewältigen. Modern ausgedrückt heißt dies "Teambuilding". Heute und am Samstag geht es wieder aufs Eis, bevor der österreichische Erstligist Dornbirn am Sonntag vor dem Saisoneröffnungfest der Wild Wings auf der Möglingshöhe seine Visitenkarte abgibt.

Coach Pat Cortina fordert von seinem Team, "dass wir gegen Dornbirn mehr Intensität aufs Eis bringen, als es in den ersten Spielen der Fall war". Er hat seinen kompletten Kader zur Verfügung.