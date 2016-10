Eishockey Wild Wings müssen in Düsseldorf ran

Steven Billich freut sich. Die sportliche Richtung stimmt – aber die personellen Probleme reißen bei den Wild Wings nicht ab. Nach Torhüter Joey MacDonald (Rückkehr in zwei Wochen geplant), Markus Poukkula (erfolgreich an der Schulter in Helsinki operiert) fällt nun auch Angreifer Andreé Hult (Schulter) aus. Pat Cortina wird deshalb erstmals in dieser Saison Steven Billich bringen. Der 23-jährige stürmt in der dritten Reihe heute an der Seite von Marc El-Sayed und Ulrich Maurer. "Diese Chance hat sich Steven nach guten Trainingsleistungen auch verdient", lobt ihn der Coach. Der gebürtige Freiburger zeigte sich vor der Abfahrt glücklich. "Ich freue mich sehr auf meinen ersten Einsatz."

Genervter Christof Kreutzer. Nach zwei erfolgreichen Runden (einmal Halbfinale – einmal Viertelfinale) ist die Erwartungshaltung in Düsseldorf gestiegen. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen München zuletzt zeigte sich DEG-Coach Christof Kreutzer von den kritischen Stimmen im Umfeld genervt. "Ich sehe bei uns dennoch einen positiven Trend, den wir gegen Schwenninger beweisen wollen." Doch bei den Rheinländern gab es in dieser Woche nach den Ausfällen von Timothy Conboy und Christoph Gawlik eine neue Hiobsbotschaft. Top-Stürmer Daniel Kreutzer wird nach einer Schulteroperation frühestens zum Saisonende wieder ins DEG-Team zurückkehren.

Straubing überrascht. Mit ihrem vierten Platz nach fünf Saisonpartien zählt der kommende Heimgegner der Wild Wings bisher in der jungen DEL-Saison zu den positiven Überraschungen. Unter Coach Larry Mitchell, der im Sommer einen überraschend großen Umbruch in seinem Kader vornahm, setzt sich die postive Entwicklung der Niederbayern nun offenbar fort. In Schwenningen werden die verletzten Dylan Yeo und Sandro Schönberger fehlen.