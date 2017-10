Eishockey Wild Wings: "Mental stärker geworden"

Wölfl steht im Tor

Bei seinem Ex-Verein muss aber ausgerechnet Dustin Strahlmeier aus privaten Gründen passen. "Ich gehe aber davon aus, dass ich am Freitag in Mannheim wieder dabei bin", blickt der in Sachen Gegentorschnitt derzeit fünftbeste Keeper der DEL bereits auf das Derby gegen die Adler, die bisher erst 22 Zähler sammelten. "Es wird also in Straubing Marco Wölfl zwischen den Pfosten stehen. Backup ist Nils Velm", gibt Pat Cortina preis. Der Schwenninger Coach rechnet nicht damit, dass Kyle Sonnenburg oder Simon Danner bei den Tigers auflaufen können. Zudem hatte gegen Iserlohn noch Verteidiger Jussi Timonen kurzfristig passen müssen. Pat Cortina hofft, dass seine Schützlinge am Dienstag bei den Tigers nun von Beginn an ihr Potenzial abrufen. "Wir haben gegen die Roosters schlecht angefangen, ein ordentliches zweites Drittel abgeliefert und dann im letzten Durchgang wirklich stark gespielt", blickt der Schwenninger Trainer auf den wichtigen Dreier zurück.

Tigers mit Selbstvertrauen