Das erste Sechs-Punkte-Wochenende, neun Zähler aus den letzten drei Spielen, das erste Shutout der Runde und nur noch vier Zähler Abstand auf einen Pre-Play-off-Rang: Schwenningen hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Realismus. Also war das 3:0 gegen Augsburg am Sonntag der ersehnte Befreiungsschlag? "Da muss man vorsichtig sein. Aber wenn wir weiter so arbeiten, dann kommen wir ran", meinte 2:0-Torschütze Marc El-Sayed, der gegen die Panther bereits seinen achten Saisontreffer erzielte. Auch Coach Pat Cortina blieb auf dem Boden der Tatsachen. "Wir wollen weiter einfach gute Leistungen abliefern", schaut der Kanadier auf die nächste Partie gegen Berlin (Mittwoch, 19.30 Uhr), nicht auf die Tabelle. Shutout. Klar, dass der von den Fans gefeierte Goalie Dustin Strahlmeier nach dem dritten Heimsieg in Folge gut gelaunt auf das Trimm-dich-Rad stieg. Da störte auch ein dicker Verband im "Sascha-Goc-Style" – der Spielführer fällt aufgrund einer Handfraktur noch vier bis sechs Wochen aus – nicht. "Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme", lachte der 24-Jährige, der 29 von 30 Torschüssen der Augsburger entschärfte. "Natürlich freue ich mich über das Shutout. Es ist lange her, dass ich keinen Gegentreffer kassiert habe", betonte Strahlmeier. Allerdings lobte er auch seine Mitspieler, die "vor meinem Gehäuse einen sehr starken Job gemacht haben". Dabei erinnerte der Schwenninger Torwart an die Szene, als Verteidiger Tim Bender im zweiten Drittel im Stile eines Handball-Keepers einen Panther-Hochprozenter mit dem Fuß abgewehrt hatte. "Das war ganz wichtig. Allgemein haben wir heute sehr viele Schüsse geblockt. Dies hat mir die Arbeit sehr erleichtert." Konkurrenzkampf . Apropos Arbeit. Diese teilt sich Dustin Strahlmeier mit Joey MacDonald. Trainer Pat Cortina lässt also weiter rotieren. "Es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen uns. Aber so pushen wir uns gegenseitig. Und außerdem verstehen wir uns gut", kann der Goalie mit dieser Situation leben. Auf beide Torhüter können sich die Mitspieler auf jeden Fall verlassen. Strahlmeier hat bisher 91,45 Prozent aller Schüsse gehalten, MacDonald hat sogar noch eine bessere Quote (92,27). Auch das Überzahlspiel wird immer besser. Eine Erfolgsbilanz von 17,36 Prozent bedeutet den vierten Rang in dieser DEL-Wertung. Personalien. Am Mittwoch gegen Berlin wird wohl Stürmer Uli Maurer in den Kader zurückkehren. Davon geht Pat Cortina aus. "Da Sascha Goc und Jiri Hunkes ausfallen, schauen wir uns nach einem Verteidiger um", gibt Manager Jürgen Rumrich preis.