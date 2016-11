Im letzten Spielabschnitt überstanden die Gastgeber zunächst ein doppeltes Unterzahlspiel und glichen durch Will Acton (53.) nach Vorarbeit von Uli Maurer zum 1:1 aus. In der Verlängerung hielt der gute Schwenninger Schlussmann Dustin Strahlmeier sein Team im Spiel, bevor Stefano Giliati sein Team und die Wild-Wings-Fans jubeln ließ. Nach der heutigen Anreise werden die Wild Wings am morgigen Sonntag (14 Uhr) zu Gast bei den Krefelder Pinguinen sein.

Vor diesem Wochenende stand die Mannschaft von Coach Franz Fritzmeier auf dem elften Tabellenplatz. Im ersten Saison-Aufeinandertreffen in Schwenningen verloren die Wild Wings mit 3:4 nach Penaltyschießen. Nach einem enttäuschenden Saisonstart läuft es bei den Rheinländern nun besser. Beide Derbys zuletzt – gegen die DEG (4:2) und in Köln (4:1, am Dienstag) – gewannen sie. In dieser Woche verpflichteten die Pinguine, die aufgrund ihrer Hallenproblematik noch um die Lizenz für die neue Saison bangen müssen, den finnischen Verteidiger Porin Ässät.

Wild Wings – Nürnberg 2:1 n.V. (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

Tore: 0:1 Kozek (6.), 1:1 Acton (52:17). 2:1 Giliati (64:53).

Strafen: Nürnberg: 6 plus zehn Minuten für Brett Festerling (42.) – Wild Wings 4.

Schiedsrichter: Klein/Schukies (Stuttgart/Herne).

Zuschauer: 3166 (darunter 10 Nürnberger Fans).