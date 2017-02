Eishockey Wild Wings können nicht näherrücken

Die Schwenninger verloren daheim trotz einer guten Leistung gegen starke Kölner Haie mit 2:5 und haben somit gegenüber Berlin (die Eisbären waren spielfrei) weiterhin sieben Punkte Rückstand.

Eine gewisse "Endspiel-Stimmung" (4741 Zuschauer) herrschte gestern von Beginn an in der Schwenninger Arena. Die Haie setzten – wie erwartet – gleich in den ersten Minuten Akzente, gingen durch ihren Debütanten Alexandre Bolduc (neu aus Zagreb) in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung, nachdem er den harten Schuss von Pascal Zerressen noch abgefäscht hatte. Doch die Wild Wings fanden – dank kämpferischer und läuferischer Stärke – immer besser in die Partie.

Sechs Sekunden vor dem Ende ihres Unterzahlspieles gelang den Gastgebern durch Jiri Hunkes (12./erster Saisontreffer – Vorarbeit Will Acton) der 1:1-Ausgleich. Die Hausherren agierten in der Defensive taktisch diszipliniert und hielten bis zur ersten Pause das 1:1. Torschütze Hunkes hoffte beim Gang in die Kabine, "dass mein Tor hoffentlich den Weg zum Sieg ebnet".