Eishockey Wild Wings kassieren Niederlage

Die Wild Wings benötigten etwa zehn Minuten, um die kalte Dusche zu verdauen. Die Kölner agierten zu stark. Vor allem Ehrhoff machte immer wieder viel Betrieb und drang gefährlich in das Drittel der Schwenninger ein. Als die Haie nachlässiger wurden, waren die Wild Wings da. Zunächst jedoch nur mit Halbchancen, die kein Problem für Kölns Keeper Daniar Dshunussow darstellten. Nicht so aber in der 19. Minute: Wild-Wings-Kapitän Will Acton eroberte die Scheibe an der blauen Linie und eilte seinem Gegenspieler davon. Frei vor Dshunussow täuschte er einen Schuss an, bediente aber Anthony Rech am langen Pfosten, der die Scheibe zum 1:1 ins Tor schob.