Eishockey Wild Wings Juniors feiern Erfolgserlebnis

Trainer Wayne Hynes war aber nach dem Schlusszeichen nicht unzufrieden. "Wir haben uns unter Wert verkauft. Der Unterschied war nur, dass Rosenheim im Abschluss effektiver war als wir."

Am Sonntag drehten die Schwenninger Juniors den Spieß um, der erst 16-jährige Torhüter Luis Benzing war beim 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) der große Rückhalt bei den Gastgebern.

In Überzahl hatte Waldemar Wehrle die 1:0-Führung schon nach sechs Minuten für Schwenningen erzielt. Alexander Komov erhöhte (44.) auf 2:0. Der 1:2-Anschlusstreffer der Rosenheimer in der 54. Minute konnte die Juniors nicht mehr aus der Spur bringen. Wayne Hynes freute sich über den zweiten Sieg seiner Mannschaft in der Zwischenrunde. "Dieser war mehr als verdient. Auf diesem Wochenende können wir nach zwei guten Leistungen weiter aufbauen. Unser Team entwickelt sich gut."