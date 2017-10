Eishockey Wild Wings in Wolfsburg nicht bissig genug

"Es ist zu früh, auf die Tabelle zu schauen", sah Coach Pat Cortina sein Team gegen den Tabellenzwölften nicht in der Favoritenrolle. Sicher auch, da mit Dominik Bohac, Andreé Hult, Istvan Bartalis und Kyle Sonnenburg gleich vier Spieler nicht an Bord waren. Dafür durfte erstmals Kai Herpich ran. Torhüter Dustin Strahlmeier bekam eine Pause.

Dessen Backup Marco Wölfl war schon nach 72 Sekunden geschlagen. Doch der Treffer von Likens schockte den Tabellensechsten nicht. In einem ausgeglichenen ersten Drittel hatten nicht nur Will Acton (3.) und Tobias Wörle (6.) den Ausgleich auf dem Schläger. "Das war ordentlich. Wir müssen aber mehr Torgefahr erzeugen", meinte Jürgen Rumrich.

Der Wunsch des Schwenninger Managers erfüllte sich, doch auch die Wolfsburger testeten oft das Können von Wölfl – so Dehner (30.) nach einem 2:1-Break. Die nur 2186 Zuschauer sahen also zwei Teams, die nicht nur auf eine stabile Defensive setzten. Dann belohnte Verteidiger Kalle Kaijomaa (34.) mit dem 18. Schwenninger Torschuss die Bemühungen mit dem 1:1. Nach dem zweiten Saisontreffer des Finnen rettete Wölfl dieses Zwischenergebnis in die zweite Pause. "Marco macht ein tolles Spiel", lobte in dieser Verteidiger Mirko Sacher seinen starken Keeper.