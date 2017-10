Eishockey Wild Wings holen wichtige Punkte

Zwei Schwenninger kamen zurück, zwei gesellten sich zu Simon Danner und Marc El-Sayed auf die Bank der verletzten Spieler. Die Stürmer Andreé Hult und Tobias Wörle feierten gegen die Roosters also ihr Comeback, die Verteidiger Kyle Sonnenburg (Cut im Gesicht) und Jussi Timonen (Oberkörperverletzung) mussten nach dem 5:4-Erfolg in Krefeld passen. Iserlohn musste auf Boris Blank verzichten, der sich beim 2:1 nach Penaltyschießen gegen Bremerhaven – dem vierten Sieg in Folge – verletzt hatte.

Obwohl Tim Bender (3.) und Mirko Höfflin (5.) erste Chancen hatten, taten sich die Wild Wings in einem zerfahrenen ersten Drittel schwer gegen zunächst defensive Roosters, die dann aber das Heft in die Hand nahmen. Goalie Dustin Strahlmeier rettete stark gegen Combs (14.) und Florek (19.). Spielfluss kam zwischen den beiden ungefährlichsten DEL-Teams in den ersten 20 Minuten – 7:22 Schüsse aus Sicht der Schwenninger – kaum auf.

Der 24. Versuch der Roosters zappelte im Netz. Florek (23.) hatte sich nach einem Hult-Fehler im Aufbauspiel auf seine Art und Weise bedankt. Spielaufbau, Passspiel oder auch Zweikampfverhalten in der eigenen Zone, die 3395 Zuschauer sahen in der Folge oft ratlose Wild Wings. Dann hatte Bonsaksen aber ein Geschenk für Will Acton parat. Der Schwenninger Kapitän nutzte den unnötigen Scheibenverlust des Roosters-Verteidigers zum überraschenden 1:1 (29.).