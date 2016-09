Eishockey Wild Wings holen noch Ersatz für Poukkula

Jake Hansen verpflichtet. Weil Angreifer Markus Poukkula nun doch an der Schulter operiert werden muss und auf unbestimmte Zeit ausfällt, haben die Wild Wings gestern den amerikanischen Außenstürmer Jake Hansen (27) bis zum Saisonende verpflichtet. Er soll bereits an diesem Wochenende spielen.

Schwenningens neue Nummer 26 spielte zuletzt zwei Saisons lang in der finnischen Liiga für Porin Ässät (92 Spiele/8 Tore/30 Assists. Davor stürmte der Rechtsschütze knapp zweieinhalb Jahre lang in der AHL für die Springfiel Falcons (123/15/20). Goc bleibt Kapitän. Der Trainerstab und die Sportliche Leitung haben – nicht überraschend – Sascha Goc wieder zum Kapitän bestimmt. Seine Assistenten in der neuen Saison sind Simon Danner, Benedikt Brückner und Will Acton. Torhüter Joey MacDonald wird an diesem Wochenende aufgrund seiner Meniskusverletzung ausfallen. "Er hat noch nicht das Gefühl, wieder spielen zu können", setzt Trainer Pat Cortina sein Vertrauen auf Dustin Strahlmeier.

Bei der Reihenbildung wird der Schwenninger Coach im Vergleich zur Generalprobe gegen Bietigheim heute in Ingolstadt nichts mehr verändern. Die erste Angriffsreihe bilden somit Danner, Acton und Ulrich Maurer. Cortinas heutiger Wunsch. Kurz vor dem Start herrscht im Lager der Wild Wings eine gesunde Mischung aus Konzentration und Lockerheit. Pat Cortina spricht mit viel Respekt von den Ingolstädtern, die in der vergangenen Saison mit dem Pre-Play-off-Aus enttäuschten. "Wir treffen auf einen starken und erfahrenen Gegner. Um in Ingolstadt etwas zu erreichen, müssen wir läuferisch sehr stark sein und die Fehlerquote niedrig halten." Zuversichtlich zeigt sich auch Simon Danner. "Wir wollen an unsere guten Leistungen in der Vorbereitung in Ingolstadt anknüpfen." Hohe Ziele. Die Ingolstädter haben sich mit den Stürmern Thomas Oppenheimer (zuletzt Hamburg), Darryl Boyce (Finnland), Martin Buchwieser (Mannheim), Petr Pohl (Berlin) und dem talentierten Christoph Kiefersauer (Tölzer Löwen) verstärkt. Der neue Coach Tommy Samuelsson hat die Wild Wings umfangreich analysiert. "Aber vor allem ist nun erst einmal unsere eigene Leistung wichtig", sagt der Schwede vor dem Start.