Eishockey Wild Wings heiß auf Ehrhoff und Co.

Strahlmeier kehrt zurück. Heute wird Dustin Strahlmeier wieder ins Schwenninger Tor für den in Mannheim stark haltenden Joey MacDonald zurückkehren. Angreifer Lennart Palausch (Erkältung) wird am Wochenende weiterhin fehlen. Die Pause naht. Nach dem Sonntag-Spiel in Berlin werden die Wild-Wings-Spieler aufgrund der Länderspielpause eine Woche lang frei haben. Nur Trivellato bestreitet mit dem italienischen Team ein Sechsländerturnier in Ungarn. Pat Cortina ist froh, dass die Pause für sein Team naht. "Die vergangenen Wochen haben – auch mental – den Jungs viel Kraft gekostet. Außerdem hoffen wir, dass wir nach der Pause auf einige der verletzten Spieler wieder zurückgreifen können."