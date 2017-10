Eishockey Wild Wings haben wieder Grund zum Jubeln

Schwenningens Trainer Pat Cortina meinte nach dem Spiel: "Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Sieg. Wir haben aber mit dem Feuer gespielt, denn Düsseldorf war die ersten 30 Minuten klar besser." Bei den Wild Wings fehlten wie erwartet Istvan Bartalis, Dominik Bohac und Kai Herpich. Bei den Düsseldorfern stand für die verletzte Nummer 1 Matthias Niederberger der junge Timo Herden im Tor.

Herden hatte im ersten Drittel nicht annähernd so viel Arbeit wie sein Schwenninger Torhüter-Kollege Dustin Strahlmeier. Dieser erste Abschnitt spiegelte wider, was die bisherige DEL-Statistik aussagt. Die vor diesem Spieltag zweitbeste Abwehr (Schwenningen) traf auf den bislang stärksten Angriff der Liga. Die Gastgeber hatten sich gegen einen hohen Druck der Rheinländer zu wehren. Der 1:0-Treffer von Gästeverteidiger Stephan Daschner mit einem schönen Schuss aus dem Handgelenk blieb aber in den ersten 20 Minuten das einzige Tor auf dem Arena-Eis. Auf der anderen Seite gelang den Neckarstädtern in dieser Phase zu wenig Druck auf das DEG-Tor.

Ab dem Mitteldrittel verteidigte Tim Bender für Kyle Sonnenburg, der aufgrund einer Oberkörperverletzung passen musste und auch am Sonntag ausfällt – ­wie auch wohl Andrée Hult. Optimal begannen dann die Schwenninger. Defensiv-Mann Mirko Sacher zog vier Minuten nach Wiederbeginn über die linke Seite los und überwand DEG-Keeper Herden mit einem – allerdings haltbaren – Schuss ins kurze Eck zum 1:1. Es war Sachers erster Saisontreffer. Die Wild Wings verteidigten in der Folgezeit um einen guten Strahlmeier stark und arbeiteten sich auf dieser Basis immer besser in die Partie hinein. Dann lief die 37. Minute. Innerhalb von nur neun Sekunden gelang den Schwaben ein Doppelschlag durch Will Acton (Überzahl) und durch Andrée Hult zum 3:1. Die Wild-Wings-Fans tobten begeistert.