Eishockey Wild Wings gewinnnen DEL-Kellerduell

In der 38. Minute stimmten die Fans das erste Pfeifkonzert an. Beim SERC ging in den ersten beiden Dritteln einfach zu wenig. Nur selten schafften es die Hausherren, sich gefährlich vor das Tor der Iserlohner in Position zu bringen und wenn die Schwenninger zum Abschluss kamen, scheiterten sie. So wie Ulrich Maurer (10.), der den Puck aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbeischob, oder Top-Scorer Will Acton (34.), der an Goalie Mathias Lange scheiterte.

Im Schlussdrittel kam das langersehnte Aufbäumen. Istvan Bartalis hatte in der 44. Minute zunächst die Riesenchance zum Ausgleich. Doch auch hier war Lange zur Stelle. In der 49. Minute war das 1:1 dann fällig. Andreé Hult erzielte nach schönem Querpass von Marcel Kurth den verdienten Ausgleich. Der schönste Spielzug der Partie. Plötzlich waren auch die Fans wieder da. Den Roosters ging die Puste aus. Es machte sich bemerkbar, dass sie nur mit 18 Mann angereist waren. Dann bediente Barta­lis den aufgerückten Bender, der die Partie mit dem Tor zum 2:1 drehte. Wild Wings – Roosters 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Tore: Bassen (7:52), Hult (47:45), Bender (55:40). Strafen: Wild Wings: 4 – Roosters: 8. Schiedsrichter: Aumüller (Würmtal), Melia (Neuss). Zuschauer: 2447.