Eishockey Wild Wings gewinnen drittes Spiel in Folge

Dritter Sieg im dritten Heimspiel in Folge! Kompliment Wild Wings. Am Mittwochabend bezwangen sie mit einer hervorragenden Team- und Defensivleistung die Eisbären Berlin mit 2:1. Der starke Torhüter Dustin Strahlmeier war der große Rückhalt der Gastgeber. Die Situation im Kampf um Platz zehn verbessert sich in Schwenningen nun wieder fast täglich.